கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய செயல்பாடு கோயம்பேடில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய செயல்பாடு கோயம்பேடில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய செயல்பாடு கோயம்பேடில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
சென்னை: கோயம்பேடு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடு குறித்து, முதல்வர் விஜய் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
சென்னை குடிநீர் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியம் வாயிலாக கோயம்பேடில், 45 மில்லியன் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு நிலையம் இயங்கி வருகிறது. இரண்டாம் நிலை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், சுத்திகரிக்கபட்ட கழிவுநீரை, இங்கு சுத்திகரித்து தொழிற்சாலையின் குடிநீர் தேவைக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இதன் வாயிலாக குடிநீர் மற்றும் நிலத்தடி நீரின் பயன்பாடு குறைக்கப்படுகிறது. தொழிற்சாலைகள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த நீர், தற்போது, பொதுமக்களின் தேவைகளுக்காகவும் வழங்கப்படுகிறது.
கட்டுமானத்துறை, ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட், கான்கிரீட் பிளாக் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட நீரின் பயன்பாடு விரிவுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை முதல்வர் விஜய் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி, சென்னை குடிநீர் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரிய மேலாண் இயக்குநர் ஆனந்த், சென்னை குடிநீர் வாரிய பொறியியல் இயக்குநர் பர்வீஸ் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.