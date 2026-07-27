சிட்டி பேனர்/ வெறியாட்டம்! பட்டப்பகலில் சென்ட்ரல் அருகே ‘போதை’ மாணவர்கள்... இருவருக்கு சரமாரி வெட்டு; மக்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் 15 பேர் கும்பலை கண்டறிய முடியாமல் திணறும் போலீஸ்
சிட்டி பேனர்/ வெறியாட்டம்! பட்டப்பகலில் சென்ட்ரல் அருகே ‘போதை’ மாணவர்கள்... இருவருக்கு சரமாரி வெட்டு; மக்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் 15 பேர் கும்பலை கண்டறிய முடியாமல் திணறும் போலீஸ்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் – பூங்கா ரயில் நிலையம் இடையிலான சுரங்கப்பாதையில் நேற்று காலை, பச்சையப்பன் கல்லுாரி மாணவர்கள் இருவரை, அதே கல்லுாரியைச் சேர்ந்த, 15 மாணவர்கள் கொண்ட கும்பல், பட்டாக் கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டியது. பட்டப்பகலில் நடத்தப்பட்ட இந்த கொலை வெறியாட்டத்தை கண்டு, பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் அலறியடித்து ஓடினர். கண்காணிப்பு கேமராக்கள் உடைக்கப்பட்டதால், தப்பிய கும்பலை அடையாளம் காண முடியாமல் போலீஸ் திணறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் கல்லுாரி மாணவர்களுக்குள், ‘யார் ரூட் தல’ என்று கெத்து காட்டுவதில் மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இது, கொலை நடக்கும் அளவுக்கு விபரீதமாகிவிட்டது. கடந்த 2024 அக்டோபரில், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகே, பச்சையப்பன் கல்லுாரி, மாநில கல்லுாரி மாணவர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதில், மாநில கல்லுாரி மாணவர் சுந்தர், 19, என்பவர் கொல்லப்பட்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து போலீசார் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுத்தாலும், மோதல்கள் தொடர்கின்றன.
சென்னை, அவடியை அடுத்த திருமுல்லைவாயலைச் சேர்ந்தவர் நிதிஷ்குமார், 18. கீழ்ப்பாக்கம் பச்சையப்பன் கல்லுாரியில் பி.எஸ்சி., இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். அதே கல்லுாரியில் திருவள்ளூரைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவர் பி.காம்., முதலாம் ஆண்டு படிக்கிறார்.
நேற்று காலை 10:00 மணியளவில் இருவரும், கல்லுாரிக்கு செல்வதற்காக சென்ட்ரல் மெட்ரோ -– பூங்கா ரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் சுரங்கப்பாதையில் நடந்து சென்றனர்.
அப்போது, அங்கு முன்கூட்டியே கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்திவிட்டு, கையில் பட்டாக்கத்தியுடன் காத்திருந்த அதே கல்லுாரியைச் சேர்ந்த 15 மாணவர்கள், இருவரையும் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பினர். இதை கண்ட பயணியர் அலறியடித்து ஓடினர்.
தலை, தோள்பட்டை, கைகளில் பலத்த வெட்டுக்காயமடைந்த மாணவர்கள் இருவரையும், அங்கிருந்த வியாபாரிகள் மீட்டு, ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவர்கள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
தகவலறிந்து வந்த பெரியமேடு போலீசார் விசாரித்தபோது, சம்பவ இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவு சரியாக இல்லாததும், கேமராக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அருகிலுள்ள கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 15 மாணவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
இது குறித்து, பெரியமேடு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் கூறியதாவது:
காயமடைந்த மாணவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினோம். ஆனால், யார் தாக்கினர், எதற்காக தாக்கினர் என்பது குறித்த தகவலை கூற மறுத்துவிட்டனர். கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளின் அடிப்படையில், தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை தேடி வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
காரணம் என்ன?
முன்பெல்லாம், மாணவர்கள் மோதலை தடுக்க, போலீசார் சாதாரண உடையில், முக்கிய வழித்தடங்களில் கண்காணித்து வந்து, முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
கல்லுாரிகள் திறந்து ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும், போலீசார் கண்காணிப்பு இல்லாததே, மாணவர்கள் மோதலுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. மாணவர்கள் கொலை வெறித்தனத்துடன் மோதிக்கொள்ளும் சம்பவங்கள் தொடர்வதால், இவற்றை கட்டுப்படுத்தவும், விபரீதங்களை தடுக்கவும், காவல் துறையினர் சிறப்புக்கவனம் செலுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.
காலை 10:00 மணியளவில் ஐந்து பேர் பட்டாக்கத்தியுடன் வந்தனர். அவர்களுடன் மேலும் 10 பேரும் நின்றிருந்தனர். அப்போது, தனியாக வந்த இரண்டு மாணவர்களை, கண்மூடித்தனமாக வெட்டி தப்பினர். பட்டா கத்திகளை சுழற்றியபடி வெறித்தனமாக அவர்கள் நடந்து கொண்டதால், காப்பாற்ற யாரும் முன்வரவில்லை; அச்சத்தில் அனைவரும் அலறடியத்து ஓடினர். போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லாததை அறிந்து, திட்டமிட்டு இந்த தாக்குதலை நடத்தினர். இங்கு நிரந்தர போலீஸ் பாதுகாப்புக்கு வழி செய்தால் மட்டுமே, மக்கள் அச்சமின்றி செல்ல முடியும். – கண்ணம்மா, வியாபாரி.