இழப்பீடு தராத கட்டுமான நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டருக்கு உத்தரவு
இழப்பீடு தராத கட்டுமான நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டருக்கு உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:22 PM
சென்னை, ஜூலை 24–
வீடு ஒப்படைக்க தாமதமான வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடு தராத கட்டுமான நிறுவனத்துக்கு எதிராக, ‘வாரன்ட்’ பிறப்பித்து நடவடிக்கை எடுக்க, கலெக்டருக்கு, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை பழைய மாமல்லபுரம் சாலை, தையூர் கிராமத்தில், ‘அக் ஷயா’ நிறுவனம் சார்பில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதில் வீடு வாங்க, அரங்கநாதன் என்பவர், 2012ல் முன்பதிவு செய்தார்.
இது தொடர்பான பத்திரப்பதிவு, 2015ல் நடத்தப்பட்டது. இதில், குறிப்பிட்ட கால கெடுவுக்குள் கட்டுமான நிறுவனம் வீட்டை ஒப்படைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து அரங்கநாதன், ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில் புகார் செய்தார். விசாரித்த ஆணையம், பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு, ஐந்து லட்ச ரூபாய் இழப்பீடு, வழக்கு செலவுக்கு, 50,000 ரூபாயை கட்டுமான நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் என, 2024ல் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை கட்டுமான நிறுவனம் செயல்படுத்தவில்லை. ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில், அரங்கநாதன் மீண்டும் முறையிட்டார்.
இதுகுறித்து, ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய விசாரணை அலுவலர் உமா மகேஸ்வரி பிறப்பித்த உத்தரவு:
ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம், 2024ல் பிறப்பித்த உத்தரவை, கட்டுமான நிறுவனம் செயல்படுத்தாதது உறுதியாகிறது. எனவே, அந்நிறுவனத்திடம் இருந்து இழப்பீட்டு தொகையை வசூலிக்க வேண்டும்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர், அந்நிறுவனத்துக்கு எதிராக வருவாய் மீட்பு சட்டப்படி ‘வாரன்ட்’ பிறப்பித்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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