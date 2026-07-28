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துப்பாக்கி சுடுதலில் புது குழு தயார் செய்ய கமிஷனர் உத்தரவு

துப்பாக்கி சுடுதலில் புது குழு தயார் செய்ய கமிஷனர் உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM

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சென்னை: சென்னை காவல் துறையில் டி.எஸ்.பி., உதவி ஆய்வாளர் அடங்கிய துப்பாக்கி சுடுதல் குழுவை தயார் செய்ய, போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ், அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளாக காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இது குறித்து போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

அகில இந்திய காவல் துறை பணி திறன் போட்டிகள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் நடைபெறும்.

அவற்றில் சென்னை காவல் துறையைச் சேர்ந்த துப்பாக்கி சுடுதல் குழுவினர், பதக்கங்களை வாங்கி குவிக்கும் வகையில், குழுவை தயார் செய்ய, கமிஷனர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும் தற்போது எடுக்கும் துப்பாக்கி சுடுதல் குழுவினர், அடுத்த 25 ஆண்டுகள் திறமையாக செயல்படும் வகையில் எடுக்கவும், வார விடுமுறை நாட்களில் அவர்களுக்கென பயிற்சி அளிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஒத்திவாக்கத்தில் நடைபெறும் பயிற்சியில், பிஸ்டல், ரைபிள், எஸ்.எல்.ஆர்., ஏ.கே.,47, உள்ளிட்ட துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன.

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