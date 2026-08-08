விபத்தால் ஊனமடைந்த கால்பந்து வீரருக்கு இழப்பீடு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
சென்னை, ஆக. 8–
ஆட்டோ மோதி, உடல் ஊனமடைந்த கால்பந்து வீரருக்கு, 74.87 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடலுார் மாவட்டம், நெய்வேலியைச் சேர்ந்தவர் யுகன், 19; கால்பந்து வீரர். கடந்த 2022 செப்டம்பர் மாதம், மாமல்லபுரம் அருகே தேவனேரி சந்திப்பு சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார்.
அப்போது, குறுக்கே வந்த ஆட்டோ மோதியதில், யுகனுக்கு பலத்த மூளை காயம் ஏற்பட்டது. இதில், அவருக்கு 40 சதவீத நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, 66 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு கோரி, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் யுகன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு, நீதிபதி தர்மபிரபு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அவர் பிறப்பித்த உத்தரவு:
விபத்தில் யுகனுக்கு 40 சதவீத உடல் ஊனம் ஏற்பட்டாலும், அவரது வேலை செய்யும் திறன் பாதிக்கப்பட்ட அளவையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். யுகன், பி.ஏ., உளவியல் மாணவர் என்பதுடன், தமிழ்நாடு அணிக்காக தேசிய சப்- – ஜூனியர் கால்பந்து போட்டியில் விளையாடிய மாநில அளவிலான வீரர். விபத்துக்கு பின் படிப்பு மற்றும் விளையாட்டை தொடர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், இழப்பீடு பெற அவர் தகுதியானவர்.
எனவே, ஆட்டோவுக்கு காப்பீடு வழங்கியுள்ள, ‘பியூச்சர் ஜெனரலி இந்தியா இன்சூரன்ஸ்’ நிறுவனம், யுகனுக்கு எதிர்கால வருவாய் இழப்புக்காக, 49.14 லட்சம் ரூபாய் உட்பட மொத்தம் 74.87 லட்சம் ரூபாயை, 6.5 சதவீத வட்டியுடன் 30 நாட்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் உத்தரவிட்டார்.