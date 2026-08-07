தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ பெரும்பாக்கத்தில் மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் கான்கிரீட் சாலை வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

பெரும்பாக்கத்தில் மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் கான்கிரீட் சாலை வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

பெரும்பாக்கத்தில் மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் கான்கிரீட் சாலை வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பெரும்பாக்கம்: பரங்கிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பெரும்பாக்கம், சேகரன் நகரில் ஏராளமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன. இங்குள்ள சேகரன் நகர் முதலாவது பிரதான சாலையில், நான்கு மாதங்களுக்கு முன், 29.86 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கப்பட்டது.

மண் சாலையாக இருந்த பாதையை, கான்கிரீட் சாலையாக மாற்றிய அதிகாரிகள், நடுவே இருந்த மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் அப்படியே சாலை அமைத்துள்ளனர். இதனால், இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சமின்மையால், வாகன ஓட்டிகள் மின்கம்பத்தில் மோதி அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து, ஊராட்சி நிர்வாகத்திடமும், மின்வாரியத்திடமும் பலமுறை புகார் அளித்தும், இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள மின்கம்பத்தை அகற்ற, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us