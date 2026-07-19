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திருவான்மியூர் பஸ் நிலையத்தில் நடத்துனர் – ஓட்டுநர் ‘டிஷ்யூம்’
திருவான்மியூர் பஸ் நிலையத்தில் நடத்துனர் – ஓட்டுநர் ‘டிஷ்யூம்’
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
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திருவான்மியூர்: திருவான்மியூர் பேருந்து நிலையத்தில் ஓட்டுநர், நடத்துநர் கட்டிப் புரண்டு சண்டை போட்டதில், நடத்துநர் காயமடைந்தார்.
சைதாப்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் பாலசந்தர், 56; மாநகர பேருந்து நடத்துநர். இவரது நண்பர் வீரபத்திரன், 53. மாநகர பேருந்து ஓட்டுநர். இருவரும், திருவான்மியூர் பணிமனையில் பணிபுரிகின்றனர். நேற்று முன்தினம் இரவு, மதுபோதையில் இருவரும் திருவான்மியூர் பேருந்து நிலையத்தில் கட்டி புரண்டு சண்டை போட்டனர்.
சக ஊழியர்கள் மற்றும் பயணியர் தடுத்தும் சண்டையை நிறுத்தவில்லை. ஒரு கட்டத்தில், வீரபத்திரன் தள்ளி விட்டதில், சாலையில் விழுந்த பாலசந்தரின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். திருவான்மியூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.