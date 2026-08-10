/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ திருவொற்றியூரில் காங்., அமைதி பேரணி
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
அ நிறம் | அளவு
திருவொற்றியூர், ஆக. 10–
லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காங்கிரஸ் கட்சியினர் அமைதி பேரணி நடத்தினர்.
வடசென்னை கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சார்பில், எம்.பி., தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திருவொற்றியூரில் அமைதி பேரணி நடைபெற்றது. மாவட்ட தலைவர் மாதரம்மா கனி தலைமையிலான காங்கிரசார், தேரடி, சன்னதி தெருவில் பேரணியாக சென்று, காந்தி சிலையருகே கூடினர்.
அப்போது, தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மத்திய அரசை கண்டித்து, கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. தொடர்ந்து, கருப்பு பலுான்களை உடைத்து தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.
இதில், முன்னாள் எம்.பி., செல்லகுமார், காங்., கவுன்சிலர்கள் திரவியம், தீர்த்தி, நிர்வாகி தொண்டன் சுப்பிரமணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.