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வழிகாட்டி செய்தியின் தொடர்ச்சி...

வழிகாட்டி செய்தியின் தொடர்ச்சி...

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:11 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:11 PM

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பெற்றோர் பேட்டி:

‘‘என் மகனுக்காக திருத்தணியில் இருந்து வந்தேன். ‘தினமலர்’ நடத்தும் இந்த வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே பயனுள்ளதாக இருந்தது. கவுன்சிலிங்கில் எப்படி, ‘சாய்ஸ் பில்லிங்’ செய்ய வேண்டும்; எப்படி பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவாக விளக்கினர். தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டோம்.

– ஜி. கேசவன், 57,

திருத்தணி.

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‘‘முடிச்சூரில் ஏழை மாணவர்களுக்கு தினமும் இலவசமாக கணக்கு பாடம் கற்று தருகிறேன். அதனால், ஏழை மாணவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றேன். இங்கு நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டேன். என்னிடம் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுத்து, இன்ஜினியரிங் படிக்க உதவி செய்வேன்.

– கே.முரளி, 67,

முடிச்சூர்.

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‘கவுன்சிலிங்கில் கலந்து கொள்வது எப்படி என்பது குறித்து ஒவ்வொன்றாக கூறியது, பயனுள்ளதாக இருந்தது. அடுத்த 4 வருடத்திற்கு தொழில்துறை எப்படி இருக்கும் என்றும் தெளிவாக விளக்கினார். இந்த நிகழ்ச்சி, பெற்றோருக்கு தெளிவை ஏற்படுத்தியது.

எஸ். டார்வின், 50,

மப்பேடு, சேலையூர்.

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மாணவர் பேட்டி:

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‘‘இந்த வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி பயனுள்ளதாக இருந்தது. கல்வி ஆலோசகர் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி, நிறைய விஷயங்களை தெளிவுப்படுத்தினார். எந்த பாடங்களை தேர்வு செய்யலாம் என்று கூறினார். தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டேன். எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்ட் கம்யூனிகேஷன் பிரிவை எடுத்து படிக்க முடிவு செய்துள்ளேன்.

– என். ஜித்தேஷ்,

மடிப்பாக்கம்.

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‘‘தினமலர் நடத்தும் இரண்டாவது வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறேன். இதில், இன்ஜி., கவுன்சிலிங் பதிவு செய்வது, சாய்ஸ் பில்லிங் குறித்தும் தெளிவாக கூறினர். கல்லுாரியில் சேர்ந்து அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளை எப்படி தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வது என்றும் தெளிவுப்படுத்தினர்.

– பி.தக் ஷனா,

குரோம்பேட்டை.

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