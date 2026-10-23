ஓ.எம்.ஆரில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசல்: டைடல் பார்க் சந்திப்பில் திணறும் வாகன ஓட்டிகள்
ஓ.எம்.ஆரில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசல்: டைடல் பார்க் சந்திப்பில் திணறும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : செப் 28, 2026 10:30 PM
ADDED : செப் 28, 2026 09:51 PM
தரமணி: ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் டைடல் பார்க் சந்திப்பில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசில் சிக்கி, தினமும் வாகன ஓட்டிகள் திணறி வருகின்றனர்.
பழைய மாமல்லபுரம் சாலையான ஓ.எம்.ஆரில் இருந்து, திருவான்மியூர், அடையாறு, கிண்டி நோக்கி செல்லும் வாகனங்களுக்கும், இ.சி.ஆரில் இருந்து ஓ.எம்.ஆர்., வேளச்சேரி, மத்திய கைலாஷ் செல்லும் வாகனங்களுக்கும் பிரதான சந்திப்பாக தரமணி, டைடல் பார்க் சந்திப்பு உள்ளது.
பெரும்பாலான ஐ.டி., நிறுவனங்கள் இப்பகுதியில் தான் உள்ளன. அதிகப்படியான கார்கள் மற்றும் வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் நான்கு திசைகளிலும் இருந்து வருவதால், நெரிசலில் சிக்கி திண்டாடி வருகின்றன.
அதுமட்டுமல்லாமல், இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணிகள், பாதாள சாக்கடை குழாய் சீரமைப்பு பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், சாலைகள் குறுக்கலாக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக டைடல் பார்க் சந்திப்பில், தினமும் வாகன ஓட்டிகள் திணறி வருகின்றனர்.
இந்த வழித்தடத்தில் திருவான்மியூரில் இருந்து மத்திய கைலாஷ், வேளச்சேரி நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள், மேம்பாலத்திற்கு ஏறும் பகுதி மிக குறுகலாக உள்ளது. அருகில் உள்ள பகிங்ஹாம் கால்வாயை ஒட்டி அமைக்க வேண்டிய துாணை, சற்று துாரத்தில் அமைத்ததால், மேம்பாலத்தின் வடிவமைப்பில் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில், மேம்பாலம் குறுகலாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கூறப்படுகிறது. இதுவும் நெரிசலுக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
இதனால், இப்பகுதியில் ஏற்படும் நெரிசல், சோழிங்கநல்லுாரில் இருந்து துரைப்பாக்கம் வரை, 5 கி.மீ., துாரத்திற்கு நீளுகிறது. வாகனங்கள் ஆமை வேகத்தில் நகர்வது தொடர்கதையாகி உள்ளது.
மேலும், சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக காணப்படுவதால், வாகனங்கள் சீராக இயக்க முடியாமலும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். காலை மற்றும் மாலை என இரு வேளைகளிலும், பீக் - ஹவர்ஸ் எனும் நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களிலும் அல்லோலப்படுகின்றனர்.
நெரிசலை தடுக்க, போர்க்கால அடிப்படையில் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து போக்குவரத்து போலீசார் கூறியதாவது:
டைடல் பார்க், ராமானுஜன், அசெண்டாஸ் வளாகத்தில் உள்ள ஐ.டி., நிறுவனங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, முன்பை விட அதிகரித்துள்ளன.
மேம்பாலத்தை சற்று தள்ளி அமைத்திருந்தால், நெரிசல் கணிசமாக குறைந்திருக்கும். எல்.பி., சாலை சிக்னலில் வாகனங்கள் காத்திருக்கும்போது, டைடல் பார்க் சந்திப்பில் நெரிசல் அதிகரிக்கிறது. மெட்ரோ ரயில் பணி முடிந்தால், ஓ.எம்.ஆரில் இருந்து திருவான்மியூர் நோக்கி செல்லும் வாகனங்களை, இந்திரா நகர் மேம்பாலம் வழியாக மாற்றி விட முடிவு செய்துள்ளோம். அப்போது நெரிசல் குறையும் என நம்புகிறோம். மாற்று வழித்தடம் இல்லாததால், நெரிசலை தடுக்க முடியவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.