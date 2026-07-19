கிரைம் ரூ.13 லட்சம் வழிப்பறி; இருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:42 PM
அமைந்தகரை: அரும்பாக்கம், என்.எஸ்.கே.நகரைச் சேர்ந்தவர் செபாஸ்டியன் விஜய், 38; தனியார் நிறுவனத்தில் பணம் வசூலிப்பாளர். நேற்று முன்தினம் இரவு, 13 லட்சம் ரூபாயுடன் அமைந்தகரை மறைமலை அடிகளார் தெரு அருகே சென்றவரை, ஆறு பேர் கும்பல் தாக்கி பணத்தை பறித்துச் சென்றது. இதில், ராயப்புரத்தைச் சேர்ந்த அப்துல் அஜீஸ், 27, ரோகித், 20, ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார், பணப்பையுடன் தப்பிய நான்கு பேரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
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பூக்கடை பகுதியில் துணிகள் விற்பனை செய்யும் உ.பி., வாலிபர் மோ அனாஸ், 20, என்பவரின் மொபைல் போனை பறித்த வழக்கில், பிராட்வேயைச் சேர்ந்த ரமேஷ், 23, மற்றும் 17 வயது சிறுவன் கைதாகினர். சிறுவன், சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டான்.
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* கொருக்குப்பேட்டை, அம்பேத்கர் நகரைச் சேர்ந்த பிளம்பர் சரவணன், 29, நேற்று சாலையில் நடந்து சென்றபோது, அவரை வழிமறித்து வெட்டிய யுவராஜ், அவரது நண்பர் கிரியை, ஆர்.கே.நகர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
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* வேளச்சேரி அருகே தனியார் கிளினிக்கில் செவிலியராக பணிபுரியும் ரோகிணியின், 21, மொபைல் போனை திருடிய தியாகராஜன், 67, என்பவரை, மடிப்பாக்கம் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
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* கொளத்துார், பாரதி நகர் அருகே இந்தியன் வங்கி ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தை உடைத்து பணம் திருட சிலர் முயன்றுள்ளார். முடியாததால் நேற்று நள்ளிரவு அங்கிருந்து தப்பினர். அதேபோல், பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில்குமரன், 28, என்பவரது அடகு கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு 10 கிராம் வெள்ளி நாணயம் திருடப்பட்டுள்ளது. இரு சம்பவத்திலும் ஈடுபட்ட, அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பஹதூர் சேத்ரி, 27, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.