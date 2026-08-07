விசைப்படகுகளை மீட்க கோரி ஆர்பாட்டம் நடத்த முடிவு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
காசிமேடு: ஆந்திராவில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட காசிமேடு மீனவர்களின், ஏழு விசைப்படகுகளை விடுவிக்கக் கோரி, கண்டன ஆர்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
காசிமேடு மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தில், நேற்று, விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் உறுப்பினர் தேர்வு தொடர்பான கூட்டம், உதவி இயக்குனர் ஜான் பெக்கர் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டம் முடிந்த பின், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் பங்கேற்ற, ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
அதில், காசிமேடிலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற கணேசன் உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு சொந்தமான, 4 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஏழு விசைப்படகுகளை, ஆந்திர மாநில காவல்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதனால், மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் வாழ்வாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றனர்.
எனவே, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஏழு விசைப்படகுகளையும் மீட்க கோரி, அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மூன்று மாவட்ட விசைப்படகு உரிமையாளர்களை திரட்டி, மாபெரும் கண்டன ஆர்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.