தினமலர் – எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர் கார்னிவல் அய்யப்பன்தாங்கலில் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்
தினமலர் – எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர் கார்னிவல் அய்யப்பன்தாங்கலில் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்
ADDED : ஆக 01, 2026 10:12 PM
அய்யப்பன் தாங்கல்: அய்யப்பன்தாங்கலில் உள்ள, ‘டுலிவ் தக்சின்’ அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், ‘தினமலர்’ நாளிதழ் மற்றும் ‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ இணைந்து நடத்திய, ‘கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டம்’ நேற்று கோலாகலமாக நடந்தது. இதில், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் தனித்தனியாக வசிக்கும் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் நோக்கில், ‘தினமலர்’ நாளிதழ் சார்பில் ‘கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டம்’ நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, அய்யப்பன்தாங்கல் ‘டுலிவ் தக்சின்’ குடியிருப்பில் நேற்று மதியம் 2:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை விழா நடைபெற்றது.
இதில், ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சிகளில் சிறுவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று திறமையை வெளிப்படுத்தினர். ‘ஸ்லோ சைக்கிளிங்’, மேஜிக் ஷோ, குழந்தைகளின் பேஷன் ஷோ உள்ளிட்ட போட்டிகளில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலர் கலந்து கொண்டனர். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பல்வேறு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், குடியிருப்பை சேர்ந்த 10 வயது சிறுவன் புகழேந்தி, கீபோர்டு வாசித்து அனைவரையும் கவர்ந்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியை, ‘தினமலர்’ நாளிதழுடன், நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் உள்ள ‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ இணைந்து நடத்தியது. நிகழ்ச்சிக்கு இணை ஆதரவாளர்களாக காசாகிராண்ட், வெல்லோரா, வர்ணிலா இன்டீரியர், யூரோ கிட்ஸ் மற்றும் ‘புட் பார்ட்னர் பி.பி.க்யூ., ஹவுஸ்’ ஆகியவை செயல்பட்டன.
‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ சார்பில், பங்கேற்ற அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பெண்களுக்காக 5,000 ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச மருத்துவ பரிசோதனை, 20 சதவீத கட்டண சலுகை, 10 கி.மீ., துாரம் வரை இலவச ஆம்புலன்ஸ் வசதி உள்ளிட்ட சிறப்பு சலுகைகளும் அறிவிக்கப்பட்டன.