மாவட்ட கிரிக்கெட்: காலிறுதி சுற்றில் டான் போஸ்கோ பள்ளி

மாவட்ட கிரிக்கெட்: காலிறுதி சுற்றில் டான் போஸ்கோ பள்ளி
மாவட்ட கிரிக்கெட்: காலிறுதி சுற்றில் டான் போஸ்கோ பள்ளி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:54 PM
சென்னை: பள்ளிகளுக்கு இடையிலான மாவட்ட கிரிக்கெட் போட்டியில், எழும்பூர் டான் போஸ்கோ அணி, காலிறுதி சுற்றிற்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இடையே, தாகூர் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி, சென்னையின் பல்வேறு மைதானங்களில் நடந்து வருகிறது.
இதன் காலிறுதி தகுதிப் போட்டிகள் நேற்று நடந்தன. பல்லாவரத்தில் உள்ள கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் எழும்பூர் டான் போஸ்கோ அணி, கொரட்டூரின் எபனேசர் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியை எதிர்த்து போட்டியிட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற டான் போஸ்கோ பள்ளி அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து, 30 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 157 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து களம் இறங்கிய எபனேசர் மேல்நிலைப் பள்ளி அணி, 30 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 150 ரன்கள் எடுத்து, 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து, வெற்றி பெற்ற டான் போஸ்கோ பள்ளி அணி காலிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.