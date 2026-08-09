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மாவட்ட வாலிபால் அரசு பள்ளி அணி தகுதி

மாவட்ட வாலிபால் அரசு பள்ளி அணி தகுதி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:52 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:52 PM

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திருவொற்றியூர்: மாவட்ட அளவிலான வாலிபால் போட்டிக்கு, ஜெய்கோபால் கரோடியா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அணி, தகுதி பெற்றுள்ளது.

தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில், திருவொற்றியூர் குறுவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. அதன்படி, வாலிபால் போட்டி, காலடிப்பேட்டை செயின்ட் பால்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 22ல் நடந்தது.

இதில் 11 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றன. 19 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள் பிரிவில், இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற ஜெய்கோபால் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர் அணியும், ரேவூர் பத்மநாபா மாணவர் அணியும் மோதின.

அதன்படி, 15 ﻿– 8 என்ற புள்ளிக்கணக்கில், ஜெய்கோபால் பள்ளி அணி முதலிடம் பிடித்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம், மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்கு, இந்த அணி தகுதி பெற்றுள்ளது.

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