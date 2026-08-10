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நர்சிடம் சில்மிஷம்:டாக்டர் கைது

நர்சிடம் சில்மிஷம்:டாக்டர் கைது

UPDATED : ஆக 09, 2026 08:37 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 08:37 PM ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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புளியந்தோப்பு:நர்சிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட டாக்டர் கைது செய்யப்பட்டார்.

புளியந்தோப்பு காவல் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், 20 வயது இளம்பெண், நர்ஸாக பணியாற்றி வருகிறார்.

அதே மருத்துவமனையில், டாக்டராக உள்ள சையது அகமது, 63, என்பவர், கடந்த 7ம் தேதி நர்சிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இது குறித்து, எம்.கே.பி., நகர் மகளிர் போலீசில், செவிலியர் புகார் அளித்தார். அதன்படி, மகளிர் போலீசார், பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து, டாக்டர் சையத் அகமதுவை கைது செய்து, நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.

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