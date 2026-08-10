போதை பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் சோதனை: புகார் தெரிவிக்க எண் வெளியீடு
போதை பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் சோதனை: புகார் தெரிவிக்க எண் வெளியீடு
UPDATED : ஆக 09, 2026 09:54 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM
தாம்பரம்: போதை பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையாக, தாம்பரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் போலீசார் நேற்று திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரின் உத்தரவின்படி, மூன்று காவல் உதவி கமிஷனர்கள் தலைமையில், 33 காவல் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, பொத்தேரி, அடோப் வேலி அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், ஐஸ்வர்யா அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், நேற்று திடீர் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில், எந்தவித போதைப் பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை.
குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய கல்வி நிறுவனங்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், தொடர்ந்து சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
பின், குடியிருப்போர் நலச்சங்க நிர்வாகிகளிடம் போலீசார் கூறியதாவது:
குடியிருப்பு நலச்சங்கங்கள் மற்றும் வீடு உரிமையாளர்கள், வாடகைதாரர்களின் பின்னணி விபரங்களை முழுமையாக சரிபார்க்க வேண்டும். கண்காணிப்பு கேமராக்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்து, அவற்றை முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பு பதிவேடுகள் மற்றும் வருகையாளர் பதிவேடுகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். சந்தேகத்திற்கிடமான அல்லது சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் ஏதேனும் கண்டறியப்பட்டால், உடனடியாக காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
போதைப்பொருள் கடத்தல், விற்பனை அல்லது சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடுகள் குறித்து ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தால், தாம்பரம் காவல் துறையின் மொபைல் போன் 'வாட்ஸாப்' எண்ணான 93442 22100 என்ற எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவித்து, காவல்துறைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு போலீசார் தெரிவித்தனர்.