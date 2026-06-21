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துறைமுகம் வழியே தைவானுக்கு கடத்தவிருந்த ரூ.1 கோடி மதிப்பு போதை பொருள் பறிமுதல் 2 பேர் கைது

துறைமுகம் வழியே தைவானுக்கு கடத்தவிருந்த ரூ.1 கோடி மதிப்பு போதை பொருள் பறிமுதல் 2 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM

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தாம்பரம்: சென்னை துறைமுகம் வழியே தைவான் நாட்டிற்கு கடத்தப்பட இருந்த, 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ‘மெத்தாகுவலோன்’ போதை பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடர்பாக இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

தாம்பரம் போலீஸ் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீசார் நடத்திய ரகசிய கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில், ஆனந்தபிரபு, 40, அருண், 38, ஆகியோரிடம் இருந்து, சில நாட்களுக்கு முன் 110 கிராம் ‘மெத்தாகுவலோன்’ என்ற போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

விசாரணையில், இவர்கள் பெரிய அளவில் ‘மெத்தாகுவலோன்’ போதைப்பொருளை சென்னை துறைமுகம் வழியாக கிழக்கு ஆசியாவின் தீவு நாடான தைவானுக்கு அனுப்ப இருந்தது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து, தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு சிறப்பு போலீசார், சென்னை துறைமுக சுங்கத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, கடந்த 14ம் தேதி சென்னை துறைமுகத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர். அதில், கன்டெய்னர் ஒன்றில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த, 9 கிலோ ‘மெத்தாகுவலோன்’ போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதன் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு ஒரு கோடி ரூபாய்.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஆனந்தபிரபு மற்றும் அருண் ஆகியோர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். போதைப்பொருள் கடத்தலில் மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது.

தைவானுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்ட கன்டெய்னரின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய நபர்கள் குறித்து, தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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