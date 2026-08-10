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கார் மோதி முதியவர் உயிரிழப்பு

கார் மோதி முதியவர் உயிரிழப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே கார் மோதி, 70 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

மதுரவாயல் – தாம்பரம் பைபாஸ் சாலையில், தாம்பரம் நோக்கி ‘ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர்’ கார், நேற்று முன்தினம் இரவு சென்றது. குன்றத்துார் அடுத்த தண்டலம் பகுதியை, கார் கடந்து சென்றபோது சாலையின் குறுக்கே நடந்து சென்ற 70 வயது மதிக்கதக்க அடையாளம் தெரியாத முதியவர் மீது மோதியது.

பலத்த காயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், உடலை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விபத்திற்கு காரணமான கார் ஓட்டுநர் தினேஷ்குமார், 30, என்பவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், முதியவர் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.

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