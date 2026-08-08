விபத்தில் முதியவர் பலி: தம்பிக்கு பைக் ஓட்ட கொடுத்த அண்ணன் கைது

விபத்தில் முதியவர் பலி: தம்பிக்கு பைக் ஓட்ட கொடுத்த அண்ணன் கைது
விபத்தில் முதியவர் பலி: தம்பிக்கு பைக் ஓட்ட கொடுத்த அண்ணன் கைது
ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM
வண்ணாரப்பேட்டை: சிறுவன் ஓட்டிய பைக் மோதி முதியவர் உயிரிழந்த வழக்கில், அவருக்கு பைக் ஓட்ட கொடுத்த அண்ணன் கைது செய்யப்பட்டார்.
கொருக்குப்பேட்டை, மீனாம்பாள் நகரைச் சேர்ந்தவர் பாலன், 72; ஆட்டோ ஓட்டுநர். கடந்த 3ம் தேதி அதே பகுதி சி.பி., சாலையை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது, வேகமாக வந்த ‘யமஹா எம்.டி. 15ʼ பைக் பாலன் மீது மோதியது. பலத்த காயமடைந்த அவர், பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து வண்ணாரப்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், ‘சி.சி.டி.வி.ʼ கேமரா காட்சி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரித்தனர். இதில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த, 16 வயதுடைய சிறுவன், தன் அண்ணனின் பைக்கை ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்தியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கான வயதை எட்டாத சிறுவனுக்கு பைக் ஓட்ட கொடுத்த அவரது அண்ணன் விக்னேஸ்வரன், 20, மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். பைக்கும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.