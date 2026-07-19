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எழும்பூர் மருத்துவமனை எதிரே ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்
எழும்பூர் மருத்துவமனை எதிரே ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
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சென்னை: எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை பகுதியில், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்த கடைகள் அகற்றப்பட்டன.
சென்னை, எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவமனை எதிரே உள்ள பாந்தியன் சாலையில், போக்குவரத்துக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இடையூறாக, ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் மற்றும் தள்ளுவண்டிகள் இருந்தன.
இது தொடர்பான தொடர் புகாரை அடுத்து, எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை எதிரே கடைகள் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டன. ஆனாலும், 10 கடைகள் செயல்பட்டன; பாதசாரிகள் மிகவும் சிரமப்பட்டனர். இந்த நிலையில், நேற்று மாநகராட்சி அதிகாரிகள், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஆறு கடைகளை அகற்றினர்.
நான்கு கடைகளுக்கு காலக்கெடு உள்ளதால், ஐந்து நாட்களில் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் கடையை மாற்ற வேண்டும். இல்லையென்றால், மாநகராட்சியால் அகற்றப்படும் என, அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.