பஸ் மோதி பலத்த காயமடைந்த இன்ஜி., கல்லுாரி மாணவர் பலி

பஸ் மோதி பலத்த காயமடைந்த இன்ஜி., கல்லுாரி மாணவர் பலி
பஸ் மோதி பலத்த காயமடைந்த இன்ஜி., கல்லுாரி மாணவர் பலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
ஆலந்துார்: கத்திப்பாரா மேம்பாலத்தில் அதிவேகமாக வந்த பேருந்து மோதியதில், பலத்த காயமடைந்த 17 வயது கல்லுாரி மாணவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
வேளச்சேரி, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் அய்யனாரப்பன், 46. இவரது மகன் தர்ஷன், 17. ராஜிவ்காந்தி சாலையில் உள்ள தனியார் இன்ஜி., கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
கடந்த, 16ம் தேதி அய்யனாரப்பன் தன் ‘ஹோண்டா ஷைன்’ பைக்கில், வேளச்சேரியில் இருந்து அசோக் நகர் நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருந்தார். பின்னால், அவரது மகன் தர்ஷன் அமர்ந்திருந்தார்.
கத்திப்பாரா மேம்பாலத்தில் செல்லும்போது, கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து கோயம்பேடு நோக்கி அதிவேகமாக சென்ற மாநகர பேருந்து, அய்யனாரப்பன் ஓட்டிச்சென்ற பைக் மீது மோதியது.
இதில், தந்தை, மகன் இருவரும் துாக்கி வீசப்பட்டனர். இதில், அய்யனாரப்பன் ஆங்காங்கே காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார்.
பலத்த காயமடைந்த தர்ஷனை, அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் மீட்டு, கிண்டியில் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த தர்ஷன், நேற்று முன்தினம் இரவு உயிரிழந்தார். இது குறித்த புகாரின்படி, பரங்கிமலை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தவறான சிகிச்சையால் சிறுவன் உயிரிழப்பு?
சென்னை, ஜூலை 28–
கால் எலும்பு முறிவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற சிறுவன் உயிரிழந்தற்கு தவறான சிகிச்சை தான் காரணம் என, பெற்றோர் குற்றச்சாட்டியுள்ளனர்.
சென்னை வேளச்சேரியை சேர்ந்தவர் தர்ஷன், 17. தனியார் கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். அவர், 16ம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றப்போது, கிண்டி ரவுண்டனா அருகே, பின்னால் வந்த மாநகர பேருந்து மோதிய விபத்தில் சிக்கினார். இதில் காயமடைந்த அவர், உடனடியாக கிண்டி அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்கு, சிறுவனுக்கு வலது தொடையில் ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவு சரி செய்ய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து, சாதாரண வார்டுக்கு சிறுவன் மாற்றப்பட்டான்.
இதற்கிடையே, மீண்டும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்ட சிறுவன் நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தான்.
சிறுவன் உயிரிழப்புக்கு, டாக்டர்கள் அளித்த தவறான சிகிச்சையே காரணம் என பெற்றோர் குற்றச்சாட்டி உடலை வாங்க மறுத்தனர். பின், கிண்டி போலீசார் தலையிட்டு, எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்பின், உறவினர்கள் சிறுவனின் உடலை வாங்கி சென்றனர்.
இதுகுறித்து, உறவினர்கள் கூறியதாவது:
கால் எலும்பு முறிவு அறுவை சிகிச்சைக்கு பின், சிறுவன் நன்றாகவே இருந்தால். பின், எப்படி அவனது உடல்நிலை தீவிர பாதிப்படைந்து உயிரிழந்தான் என்பது தெரியவில்லை. மருத்துவமனை தரப்பில், எங்களுக்கு சரியான விளக்கம் அளிக்கவில்லை. என்ன சிகிச்சை அளித்தனர். எப்படி சிறுவன் உயிரிழந்தான் என, தெரியவில்லை. சிறுவனின் உயிரிழப்பு காணமாணவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கையை அரசு எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சிறுவனின் வலது தொடை எலும்பு முறிவுக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அறுவை சிகிச்சைக்கு பிந்தைய நிலை அவருக்கு சீராக இருந்தது. தொடர்ந்து மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருந்தார்.
இதற்கிடையே, மனபிரமை அறிகுறி தென்பட்டதால், மனநல மருத்துவ ஆலோசனையும் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அவருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உடனடி தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். செயற்கை சுவாச உதவியுடன் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் குறைவு, நுரையீரல்களில் பாதிப்புகள் காணப்பட்டன.
பல்துறை டாக்டர்கள் சிகிச்சை அளித்தப்போதும், சிறுவன் உயிரிழந்தான். சிகிச்சையின்போது, சிறுவனுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட இடத்தில் எவ்வித தொற்றும் ஏற்படவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. சிறுவன் உயிரிழப்புக்கு, உடலியல் சார்ந்த பாதிப்புகள் தான் காரணம். சிகிச்சையில் எவ்வித தவறும் நடைபெறவில்லை.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.