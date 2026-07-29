பள்ளிக்கரணை ஏரிக்கரையில் பசுமை பரப்பு விரிவாக்கம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM
29/07/2026/சென்னை/நிருபர் அ.மணிகண்டன்.
பள்ளிக்கரணை: பள்ளிக்கரணை ஏரிக்கரையில் மேலும் 150 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு, பசுமைப் பரப்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டதுடன், பொதுமக்களிடையே சூழலியல் விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
தென் சென்னையின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றான பள்ளிக்கரணை அணை ஏரிக்கரை, இயற்கைச் சூழலைப் பாதுகாக்கும் கல்விச் சுற்றுலா மையமாக உருவெடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பொதுமக்கள் மற்றும் உள்ளூர் சமூக அமைப்பினரின் பங்களிப்புடன், அவரவர் ராசிக்கேற்ற நட்சத்திர மரங்கள், அதிக ஆக்சிஜனை வெளியிடும் மரங்கள் மற்றும் மருத்துவ மூலிகை மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஏற்கனவே ஏரிக்கரையில் 1 கி.மீ., நீளத்திற்கு 254 மரங்கள் நடப்பட்ட நிலையில், தற்போது மேலும் 500 மீட்டர் நீளத்திற்கு 150 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பசுமைப் பரப்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சியை சென்னை மெட்ரோ திட்டத் தலைமை திட்ட அலுவலர் தனபால் துவக்கி வைத்தார்.
இது குறித்து, ஓய்வுபெற்ற தோட்டக்கலைத் துறை இணை இயக்குநர் ராஜா முகமது கூறுகையில், “ஏரியில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள மூன்று தீவு போன்ற பகுதிகள் பறவைகளுக்கு புகலிடமாக உள்ளன. உள்ளூர் மீன் உற்பத்திக்கு ஆதாரமாக விளங்கும் இக்கழிமுகங்கள், பகுதி மக்களுக்கு புரதச்சத்துள்ள உணவை வழங்கி, மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துகின்றன,” என்றார்.