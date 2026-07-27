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ரயிலில் மொபைல் போன் பறித்த வாலிபரை பிடிக்க முயன்ற பெண் அதிகாரி படுகாயம்

ரயிலில் மொபைல் போன் பறித்த வாலிபரை பிடிக்க முயன்ற பெண் அதிகாரி படுகாயம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM

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தாம்பரம்: தாம்பரம் சானடோரியம் ரயில் நிலையத்தில், ஓடும் ரயிலில் மொபைல் போன் பறித்த வாலிபரை பிடிக்க முயன்ற காவல் துறை பெண் அதிகாரி, ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து பலத்த காயமடைந்தார்.

தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அடோலின் பிரபா, 26. இவர், சென்னை லைட் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள பெண்கள் விடுதியில் தங்கி, மயிலாப்பூரில் உள்ள காவல் துறை தடய அறிவியல் அலுவலகத்தில் அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார்.

நேற்று முன்தினம் தாம்பரத்திலிருந்து கடற்கரை செல்லும் மின்சார ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளார். தாம்பரம் சானிடோரியம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ரயில் புறப்பட்டபோது, ஜன்னல் வழியாக வாலிபர் ஒருவர், அடோலின் பிரபாவிடம் இருந்து, மொபைல் போனை பறித்துள்ளார்.

உடனே அந்த நபரை பிடிப்பதற்காக, ஓடும் ரயிலில் இருந்து கீழே குதித்ததில் அடோலின் பிரபா பலத்த காயமடைந்தார். அங்கு இருந்த பொது மக்கள் அவரை பிடித்து, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

விசாரணையில், அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அஜய் நாயக், 28, என்பது தெரிய வந்தது. குடும்பத்துடன் திருச்சியில் தங்கி கட்டட வேலை செய்து வந்த இவருக்கு, இரண்டு மாத ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை எனக்கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சொந்த ஊருக்கு செல்ல மனைவியுடன் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார்.

போதையில் இருந்த அவர், கையில் காசு இல்லாததால், மொபைல் போன் பறித்தது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இந்த சம்பவத்தில், பலத்த காயமடைந்த அடோலின் பிரபாவிற்கு, தலையில் 20 தையல்கள் போடப்பட்டு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தாம்பரம் ரயில்வே போலீசார் அஜய் நாயக் கைது செய்தனர்.

கணவர் கைது செய்யப்பட்டதை அறிந்து அங்கு வந்த அஜய் நாயக்கின் மனைவி, போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, ‘தன்னுடைய கணவரை விடுவிக்கவில்லை என்றால், ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்வேன்’ என, மிரட்டல் விடுத்ததால், சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அவரை சமாதானப்படுத்திய போலீசார், உறவினர்களுடன் அனுப்பி வைத்தனர்.

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