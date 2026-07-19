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புழல் மத்திய சிறையில் பெண் கைதிகள் மோதல்

புழல் மத்திய சிறையில் பெண் கைதிகள் மோதல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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புழல்: புழல் சிறையில் இரண்டு பெண் கைதிகளுக்கு இடையே நடந்த மோதலில், ஒரு பெண் கைதியின் கை மற்றும் விலா எலும்பு உடைந்தது.

கொருக்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த கீதா, 41. திண்டிவனத்தைச் சேர்ந்த தனலட்சுமி, 58. இவர்கள், போதை பொருள் விற்பனை வழக்கில் தனித்தனியே கைதாகி, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

இருவருக்கும் இடையே அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததால், கீதா சிறையின் வேறு பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர், தனலட்சுமியை சிறை வளாகத்திலேயே வைத்து நேற்று சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார்.

இதில், தனலட்சுமியின் கை மற்றும் விலா எலும்புகள் உடைந்தன. தகவலறிந்து சென்ற சிறை பெண் காவலர்கள், தனலட்சுமியை மீட்டு, சிறை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

இச்சம்பவம் குறித்து, துணை சிறை அலுவலர் அனுராதா அளித்த புகாரை அடுத்து, புழல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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