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மீன் அங்காடியில் 116 வியாபாரிகளுக்கு குலுக்கல் முறையில் கடைகள் ஒதுக்கீடு

மீன் அங்காடியில் 116 வியாபாரிகளுக்கு குலுக்கல் முறையில் கடைகள் ஒதுக்கீடு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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சென்னை, ஜூலை 31–

மெரினா, சிங்காரவேலர் சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மீன் அங்காடியில், முதற்கட்டமாக நேற்று, 116 வியாபாரிகளுக்கு, குலுக்கல் முறையில் கடைகள் ஒதுக்கப்பட்டன.

மெரினா, சிந்தனை சிற்பி சிங்காரவேலர் சாலையில், 14.93 கோடி ரூபாயில், 2024ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட நவீன மீன் அங்காடியை, அப்போதைய தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், ‘வீடியோ கான்பரஸ்’ வாயிலாக, ஆக., 12ல் திறந்து வைத்தார்.

திறந்த நாளேன்றே, விற்பனை செய்வதற்கான போதிய இடவசதி இல்லை, வியாபாரிகள் கூறினர். இருப்பினும் புதிதாக கட்டப்பட்ட இடத்தில்தான் விற்பனையை செய்ய வேண்டும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, வியாபாரிகளுக்கு குலுக்கல் முறையில் கடைகள் ஒதுக்கப்பட்டன. சில வியாபாரிகள், ‘தங்களுக்கு முன் வரிசையில்தான் கடைகள் வேண்டும்; இல்லையெல் மீண்டும் மெரினா லுாப் சாலையிலேயே கடைகள் வைத்து நடத்திக் கொள்கிறோம்’ என்றனர்.

இந்நிலையில், 366 கடைகள் இருந்த மீன் அங்காடியில், வியாபாரிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, 240 கடைகளாக குறைக்கப்பட்டு, விற்பனைக்கான இடவசதி அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. இரு நுழைவாயிலாக இருந்த அங்காடி, ஒரு வழியாக மாற்றப்பட்டது.

இதையடுத்த, மயிலாப்பூர் எம்.எல்.ஏ.,வும், உணவு துறை அமைச்சருமான வெங்கடரமணன் முன்னிலையில் நேற்று, 116 பேருக்கு குலுக்கல் முறையில் கடைகள் ஒதுக்கப்பட்டு, அதற்கான ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.

போதிய ஆவணங்களை வழங்காத ஆறு பேருக்கு, கடைகள் ஒதுக்கீடு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடைகள் ஒதுக்கீடு கிடைக்காத சிலர், அமைச்சர், அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதுகுறித்து, சென்னை மாநகராட்சி தேனாம்பேட்டை மண்டல அதிகாரி கூறியதாவது:

முதற்கட்டமாக, 116 பேருக்கு கடைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தகட்ட கடைகள் ஒதுக்கீடு, இன்னும் சில தினங்களில் நடைபெறும்.

வியாபாரிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, 30 சதுர அடியாக இருந்த கடைகள் அனைத்தையும், 50 சதுரடியாக மாற்றி உள்ளோம்.

இதன்படி, வியாபாரிகள் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை ,அவரவர் கடைகளிலேயே வைத்துக் கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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