மாநகராட்சி அதிகாரிகளை தொடர்ந்து ஒப்பந்த ஊழியர்கள் மீதும் நடவடிக்கை
மாநகராட்சி அதிகாரிகளை தொடர்ந்து ஒப்பந்த ஊழியர்கள் மீதும் நடவடிக்கை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
சென்னை: மாநகராட்சியில் லஞ்சம், ஊழல் புகாரில் சிக்கிய அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, பணி முறைகேடில் ஈடுபடும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க, அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு கமிஷனர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
லஞ்சம், ஊழல் புகாரில் சிக்கிய, சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மீது ‘சஸ்பெண்ட்’ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஒரு வாரத்தில், 13 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டுள்ளனர். மாநகராட்சியில், திடக்கழிவு, சுகாதாரம், ‘அம்மா’ உணவகம், அலுவலகம் என, 10,000க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பணிபுரிகின்றனர்.
வருகை பதிவேடில் முறைகேடு, பொருட்கள் திருட்டு, போதையில் பணியில் இருப்பது, பணி மேற்பார்வையில் அலட்சியம் உள்ளிட்ட தவறுகள் செய்யும் ஊழியர்கள் மீது, அந்தந்த ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் வாயிலாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றன.
பெருங்குடி மண்டலத்தில் சித்ரா, 40, என்ற பெண் துாய்மை பணியாளர் விபத்தில் பலியானதையடுத்து, அப்பெண்ணுக்கு பணியை மாற்றி வழங்கிய மண்டல மேலாளர் ஆரோன், உதவி மண்டல மேலாளர் செல்வம், மேற்பார்வையாளர் சீனிவாசன் ஆகியோரை, உர்பேசர் சுமித் நிறுவனம் பணி நீக்கம் செய்தது.
கோடம்பாக்கம் மண்டலத்தில் வருகை பதிவேடில் முறைகேடு செய்த கார்த்திக் என்ற ஊழியர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். சோழிங்கநல்லுார் மண்டலத்தில் பணி முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட ஒரு மேலாளர் மீது விசாரணை நடக்கிறது.
ஒப்பந்த ஊழியர்கள் முறையாக பணி செய்வதை உறுதி செய்வதுடன், முறைகேடில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஒப்பந்த நிறுவனங்களுக்கு, கமிஷனர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.