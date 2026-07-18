/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ரேஷன் கடையில் முறைகேடு?
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:44 PM
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ஜல்லடியன்பேட்டை: பெருங்குடி மண்டலம், ஜல்லடியன்பேட்டை, திருவள்ளுவர் நகரில் செயல்படும் ரேஷன் கடையில், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்குவதில் முறைகேடு நடப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
குடும்ப அட்டைக்கு வழங்க வேண்டிய 20 கிலோ புழுங்கல் அரிசிக்கு பதிலாக 10 கிலோ மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. பணியாளர் முறையாக பணிக்கு வராமல், உதவியாளர் மூலம் கடையை நடத்தி வருகிறார். அதிகாரிகள், உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என, பகுதிமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.