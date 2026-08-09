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பொழுதுபோக்கு இடங்களில் இலவச ‘வைபை’ வசதி

பொழுதுபோக்கு இடங்களில் இலவச ‘வைபை’ வசதி

ADDED : ஆக 08, 2026 06:44 PM

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ADDED : ஆக 08, 2026 06:44 PM

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சென்னை: சென்னையில், பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடும் கடற்கரைகள், பூங்காக்கள், விளையாட்டு திடல்களில் இலவச ‘வைபை’ வசதி ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் மெரினா கடற்கரை, பெசன்ட் நகர், திருவான்மியூர், திருவொற்றியூர் கடற்கரைகளில், உயர் தரத்தில் இலவச ‘வைபை’ வசதி ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.

அதேபோல், பூங்காக்கள், விளையாட்டு திடல்கள் என, மக்கள் அதிகளவில் கூடும் பொழுதுபோக்கு இடங்களில், ‘வைபை’ வசதி ஏற்படுத்த மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த சேவையை வழங்கும், ‘ஏர்டெல், ஜியோ, ஹாத்வே, ஏசிடி’ ஆகிய இணைய சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தினரிடம் ரிப்பன் மாளிகையில் நேற்று, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் ஆலோசனை நடத்தினார்.  இதற்கான பணிகள் பணிகள் விரைந்து முடித்து செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர, கமிஷனர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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