குழாயில் அடிக்கடி பழுது: பல லட்சம் லி., குடிநீர் கழிவு நீருடன் கலக்கும் அவலம்
குழாயில் அடிக்கடி பழுது: பல லட்சம் லி., குடிநீர் கழிவு நீருடன் கலக்கும் அவலம்
ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
பள்ளிக்கரணை, ஆக. 10-–
பள்ளிக்கரணை – வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் குடிநீர் குழாயில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதால், தினமும் பல லட்சம் லி., குடிநீர் கழிவு நீருடன் கலக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வேளச்சேரி பிரதான சாலையின் இருபுறமும் உள்ள பள்ளிக்கரணை மற்றும் நாராயணபுரம் பகுதிகளில் செல்லும், பிரதான குடிநீர் குழாய்கள், அடிக்கடி சேதமடைகின்றன.
இதனால், பெருக்கெடுத்து வெளியேறும் குடிநீர், சாலையில் வழிந்தோடி மழைநீர் வடிகாலில் கலந்து வீணாகிறது.
இந்நிலையில், பள்ளிக்கரணை பகுதியில் உள்ள பிரபல ஆலடிப்பட்டியான் உணவகத்தின் அருகே, நேற்று பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் சாலையில் பாய்ந்து, அருகிலுள்ள மழைநீர் வடிகாலில் கலந்து வீணானது.
அந்த மழைநீர் வடிகால் பல இடங்களில் இணைக்கப்படாமல், அரைகுறையாக விடப்பட்டுள்ளதோடு, அதில் சட்டவிரோதமாக கழிவுநீரும் கலக்கப்படுகிறது.
தற்போது மழை பெய்து வரும் சூழலில், வீணாகும் குடிநீருடன் கழிவுநீரும் கலந்து மாசடைவதால், அப்பகுதி மக்களுக்குக்கு தொற்றுநோய்கள் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் உடனடியாக தலையிட்டு, குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளைச் சீரமைக்கப் போர்க்கால அடிப்படையில் நிரந்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்களும் வாகன ஓட்டிகளும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.