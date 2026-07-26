வாலிபரை காரில் கடத்திய நால்வர் கும்பல் கைது

ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:03 PM
புழல்: திருவல்லிக்கேணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 33. இவரது சகோதரர் வினோத், 35. இருவரும் போதை பொருள் கடத்தல் வழக்கில், கடந்த மாதம் கைதாகி, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதில் பாலாஜி கடந்த வாரமும் வினோத் நேற்றும், ஜாமினில் வெளியே வந்தனர்.
அயோத்தி குப்பத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார், 32, என்பவருக்கும் பாலாஜி, வினோத்துக்கும் இடையே, போதைப் பொருள் விற்பனையில் தொழில் போட்டி இருந்துள்ளது. சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சதீஷ்குமாரும், நேற்று வெளியே வந்தார்.
வினோத்தை அழைத்துச் செல்ல, அவரது தாய், அக்கா, தம்பி ஆகியோர், புழல் சிறை பகுதிக்கு வந்துள்ளனர். அப்போது சதீஷ்குமார் வருவதை அறிந்த பாலாஜியும், வினோத்தும் புழல் சிறை வெளியே காத்திருந்தனர்.
சதீஷ்குமார் வரவும், அவரை காரில் கடத்தினர். கத்திமுனையில் அவரை மிரட்டி, போதை பொருள் விற்பனையில் தங்களுக்கும் மாமூல் தர வேண்டும். இல்லையென்றால் கொன்றுவிடுவதாக, அவரை மிரட்டியுள்ளனர். காரில் இருந்தோர் அசட்டையாக இருந்த நேரம்பார்த்து, அவர்களிடம் இருந்து தப்பிய சதீஷ்குமார், புழல் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
கார் எண்களை வைத்து போலீசார் விசாரித்து, கடத்தலில் ஈடுபட்டோரை பிடித்தனர். திருவல்லிக்கேணியைச் சேர்ந்த வினோத், 35, பாலாஜி, 33, தேன்மொழி, 55, மற்றும் மோகனா, 35, ஆகிய நால்வரையும், கடத்தல் வழக்கில் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.