பிரின்ஸ் கலை கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:51 PM
சென்னை: சென்னை அடுத்த, பொன்மார் பிரின்ஸ் ஸ்ரீ பாலாஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின், இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழா, கல்லுாரி வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக இயக்குநரும், நடிகருமான பாண்டியராஜன் மாணவ – மாணவியருக்கு பட்டங்களை வழங்கி பேசியதாவது:
படித்ததன் அங்கீகாரம் பட்டம். அது பெற்றால் வாழ்வில் சுயமாக பறக்க சிறகுகள் முளைத்து விடும். தன் குடும்பத்தையே, பிறர் கல்விக்காக அர்ப்பணித்தவர் டாக்டர் வாசுதேவன். அவரால் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவ – மாணவியரின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள், குடும்ப பொறுப்பை ஏற்கும் தருணம் இது. படித்த அறிவை பயன்படுத்தி செயல்படுங்கள். எதையும் யோசித்து முடிவெடுங்கள்.
வாழ்க்கையில் சிக்கல், தோல்வி, அதிர்ச்சி இருக்கும். அதை முயற்சியால் உடைத்தெரியுங்கள். வீண் முயற்சி என ஏளனம் செய்வோர் முன், விடாமுயற்சியால் வென்று காட்டுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.