/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மனைவி இறந்த துக்கத்தில் கணவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
அ நிறம் | அளவு
மணலி: மனைவி உயிரிழந்த துக்கம் தாளாமல், கணவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தது, சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மணலி ஹரிகிருஷ்ணபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜசேகரன், 43; பெயின்டர். இவரது மனைவி சுந்தரி, 37. திருமணமாகி 13 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் குழந்தை இல்லை.
கடந்த 27ம் தேதி, உணவு நஞ்சால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட சுந்தரி, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதனால் மனமுடைந்த ராஜசேகரன், இரண்டு நாட்களாக துயரத்தில் இருந்த நிலையில், நேற்று காலை வீட்டில் மின் விசிறியில் துப்பட்டாவால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
தகவலறிந்த மணலி போலீசார் உடலை மீட்டு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர். இந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.