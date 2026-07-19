மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஐ.டி., கார்டு ஜி.ஹெச்.,களை அணுகி பெறலாம்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஐ.டி., கார்டு ஜி.ஹெச்.,களை அணுகி பெறலாம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
சென்னை: ‘‘மருத்துவ பரிசோதனை செய்து, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பிரத்யேக யூ.டி.ஐ.டி., எனும் அடையாள அட்டை பெறுவதற்கான மருத்துவ பரிசோதனைகள், அனைத்து வேலை நாட்களிலும் அரசு மருத்துவமனைகளில் நடக்கிறது,’’ என, சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
அரசின் நலத்திட்டங்கள், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சலுகைகளை மாற்றுத்திறனாளிகள் பெற தனித்துவமான, யூ.டி.ஐ.டி., அட்டை அவசியம்.
பார்வை, காது கேளாமை, பேச்சு குறைபாடு, மனநலம், அறிவுத்திறன் குறைபாடு, கற்றல் குறைபாடு, நரம்பியல் பாதிப்பு, ஆட்டிசம் உள்ளிட்ட மாற்றுத்திறன்கள் தொடர்பாக மருத்துவ குழுவின் பரிசோதனைக்கு பின் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு அட்டை வழங்கப்படும்.
ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை, ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மற்றும் மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைகள், எழும்பூர் அரசு கண் மருத்துவமனை, ராஜிவ் காந்தி குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை மற்றும் கே.கே.நகர் அரசு புனர்வாழ்வு மையம் ஆகிய இடங்களில் பரிசோதனைகள் நடக்கின்றன.
திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை, காலை 10:00 – மதியம் 1:00 மணி வரை மருத்துவ பரிசோதனைகள் நடக்கின்றன. பரிசோதனைக்கு வருவோர் ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன், மருத்துவக் குழுவின் பரிசோதனையில் பங்கேற்று, யூ.டி.ஐ.டி., அட்டையை பெற்று கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.