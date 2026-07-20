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சாலை தடுப்பில் அதிவேகமாக மோதி கவிழ்ந்த கார் ஐ.டி., பெண் ஊழியர் பலி; ‘போதை’ நண்பர் கைது

சாலை தடுப்பில் அதிவேகமாக மோதி கவிழ்ந்த கார் ஐ.டி., பெண் ஊழியர் பலி; ‘போதை’ நண்பர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM

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அண்ணா நகர்: சாலை தடுப்பில் மோதி கார் கவிழ்ந்த விபத்தில், ஐ.டி., பெண் ஊழியர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். போதையில் அதிவேகமாக காரை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய, அவரது நண்பர் கைது செய்யப்பட்டார்.

திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்தவர் வேலா, 28. இவர், முகப்பேரில் தங்கி, அம்பத்துாரில் உள்ள ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார். நேற்று அதிகாலை 5:30 மணியளவில், கொளத்துாரைச் சேர்ந்த அவரது நண்பர் கரண், 30, ஓட்டிய ‘மாருதி எஸ்- – கிராஸ்’ காரில், இருவரும் அம்பத்துாரில் இருந்து மதுரவாயல் நோக்கி புறப்பட்டனர்.

பை – பாஸ் சாலையை ஒட்டி உள்ள அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை சாலையில், நொளப்பூர் அருகே சிட்டி மேடாஸ் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அருகே சென்றபோது, அதிவேகமாக சென்ற கார், திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலை மையத்தடுப்பில் பயங்கரமாக மோதியது.

அதே வேகத்தில், மூன்று முறை ‘பல்டி’ அடித்து கவிழ்ந்து, சாலையோர இரும்புத் தடுப்பில் மோதி நொறுங்கியது. விபத்தின் தாக்கத்தில், காரின் கதவு வழியாக வெளியே துாக்கி வீசப்பட்ட வேலா, தலை மற்றும் முகத்தில் பலத்த காயமடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

கார் ஓட்டிய கரண் ‘சீட் பெல்ட்’ அணிந்திருந்ததால், லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார். தகவலறிந்து வந்த அண்ணா நகர் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், வேலாவின் உடலை மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பினர்.

விசாரணையில், கரண் அதீத மது போதையில் காரை வேகமாக ஓட்டியது உறுதியானது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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