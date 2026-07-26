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ரூ.75 லட்சம் வைர நகைகள் திருட்டு நகைக்கடை மேலாளர் புகார்

ரூ.75 லட்சம் வைர நகைகள் திருட்டு நகைக்கடை மேலாளர் புகார்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:02 PM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:02 PM

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தாம்பரம்: சென்னை, வேப்பேரியைச் சேர்ந்தவர் தீபக் சேன்ஷெட்டி, 47; தி.நகரில் இயங்கி வரும் ‘மணி’ என்ற நகைக்கடையின் மேலாளர்.

பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று, நகைக்கடை உரிமையாளர்களுக்கு வைர நகை வடிவங்களை காண்பித்து, ஆர்டர் பிடித்து வருவார்.

அந்த வகையில் மதுரையில் ஒரு கடைக்காரரிடம் காண்பிக்க 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மூக்குத்தி, கம்பல், தோடு, மோதிரம் உள்ளிட்ட வைர நகைகளுடன், கடந்த 22ம் தேதி சென்றார்.

சவபேஷ் பார்க் ஓட்டலில் அறை எடுத்து தங்கிய தீபக் சேன்ஷெட்டி, 23ம் தேதி, ‘தங்கமயில்’ மற்றும் ‘பீமா’ நகைக்கடை நிர்வாகிகளை சந்தித்து மாதரி நகைகளை காட்டினார். அன்று இரவு, மதுரையில் இருந்து அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், சென்னைக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தார்.

நகைகள் வைத்திருந்த பையில், தன் மொபைல் போன், ‘ஆப்பிள்’ நிறுவன வாட்ச், 20 கிராம் தங்க மோதிரத்தை வைத்துவிட்டு துாங்கினார்.

அடுத்த நாள் காலை எழுந்து, ரயிலில் உள்ள கழிப்பறைக்கு சென்று திரும்பியபோது, வைர நகைகள் மற்றும் மொபைல் போன் வைத்திருந்த பை மாயமானது தெரிந்தது.

இதற்கிடையே ரயில், செங்கல்பட்டை அடுத்த மறைமலை நகரை கடந்தது. தாம்பரம் நிலையத்தில் ரயில் நிறுத்தப்பட்டபோது, அங்குள்ள ரயில்வே போலீசாரிடம், நகைகள் திருடுபோனதாக, தீபக் சேன்ஷெட்டி புகார் அளித்தார்.

இந்நிலையில், ஆப்பிள் நிறுவன வாட்ச், ஸ்ரீரங்கம் ரயில் நிலைய தண்டவாளம் அருகே இருப்பது, அந்நிறுவன செயலி மூலம் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து தாம்பரம் ரயில்வே போலீசார், ஸ்ரீரங்கம் சென்று, தண்டவாளத்தை ஒட்டி கிடந்த பையை கைப்பற்றினர். அதில், நகைகள், மொபைல் போன் மாயமானதும், வாட்ச் மட்டும் இருப்பதும் தெரியவந்தது. நகை மாயமானது குறித்த வழக்கு, ஸ்ரீரங்கம் ரயில்வே போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

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