காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்கள் சாதுர்மாஸ்ய விரதம்: ஓரிக்கையில் பக்தர்களுக்கு அழைப்பு
காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்கள் சாதுர்மாஸ்ய விரதம்: ஓரிக்கையில் பக்தர்களுக்கு அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 10:23 PM
சென்னை: காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்கள் இருவரும், வரும் 29ம் தேதி முதல், செப்., 26ம் தேதி வரை, காஞ்சிபுரம் அடுத்த ஓரிக்கையில் உள்ள ஸ்ரீ மகாசுவாமி நுாற்றாண்டு மகா மண்டப வளாகத்தில், சாதுர்மாஸ்ய விரதம் அனுசரிக்கின்றனர்.
இது தொடர்பாக, சென்னபுரி பக்தஜன சமாஜம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சனாதன தர்மத்தில், சாதுர்மாஸ்ய புண்ய காலம் மிகப் புனிதமானது. காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளான, சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆகிய இருவரும், வரும் 29 முதல், செப்., 26ம் தேதி வரை, இரண்டு மாதங்கள், காஞ்சிபுரம் அடுத்த ஓரிக்கை பாலாற்றங்கரையில் உள்ள மகாசுவாமி நுாற்றாண்டு மகா மண்டப வளாகத்தில் தங்க உள்ளனர்.
அங்கு, தினமும் சந்திரமவுளீஸ்வரர் பூஜை, வேத அனுஷ்டானங்கள், ஆன்மிக உபன்யாசங்கள், தர்ம உபதேசங்களை மேற்கொள்கின்றனர்.
இத்தகைய புண்ய காலங்களில், சங்கராச்சாரியார்களுக்கு நன்றி மற்றும் மரியாதை செலுத்தி, குருவின் திருவடிகளில் பணிந்து சேவை செய்து, அவர்களின் அருளாசியை பெறுவது பாக்கியமாகும்.
தினமும் காலை 7:30 மணி முதல் 10:30 மணி வரை பூஜை, சந்திரமவுளீஸ்வரர் தீர்த்த பிரசாதம், ஜகத்குரு தரிசனம் மற்றும் அருளாசி, வேதபாராயணம் மற்றும் அனுஷ்டானங்கள், ஆன்மிக உபன்யாசங்கள், பக்தி இசை நிகழ்ச்சிகள், இரவு பூஜை 7:00 மணி முதல் 9:00 மணி வரை நடக்க உள்ளன.
ஓரிக்கை மணி மண்டபத்தில், தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டு உள்ளன. அனைவருக்கும் பிரசாதம், விசாலமான வாகன நிறுத்துமிடங்கள் உள்ளன. அனைவரும் குடும்பத்துடன் வாருங்கள். தனியாகவோ, கூட்டாகவோ சேவை செய்யுங்கள்.
ஜகத்குருவின் அருளால் அமைதி, ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம் மற்றும் ஆன்மிக முன்னேற்றம் பெற பிரார்த்திக்கிறோம்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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