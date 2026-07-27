தேசிய வீல் சேர் டென்னிஸ் கர்நாடக வீரர் சேகர் முதலிடம்
தேசிய வீல் சேர் டென்னிஸ் கர்நாடக வீரர் சேகர் முதலிடம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
சென்னை, ஜூலை 28–
தேசிய வீல்சேர் டென்னிஸ் போட்டியில் கர்நாடகாவின் சேகர் வீரசுவாமி, கே.பி.சில்பா சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம் சார்பில், தேசிய அளவில் வீல்சேர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி., டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடந்தது.
இறுதிப்போட்டிகள் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றன. ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், கர்நாடகாவின் சேகர் வீரசுவாமி, 38, தமிழகத்தின் கார்த்திக்கை, 29, எதிர்த்து போட்டியிட்டார். இதில் அசத்திய சேகர் வீரசுவாமி 6 – 1, 3 – 6, 14 – 12 என்ற செட் புள்ளிக்கணக்கில் போராடி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
அதேபோல் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், கர்நாடகாவின் கே.பி.சில்பா, 33, கர்நாடகாவின் கே.சில்பாவை, 35, எதிர்த்து போட்டியிட்டார். விறுவிறுப்பாக நடந்த போட்டியில் அசத்திய கே.பி.சில்பா 6 – 0, 6 – 0 என்ற நேர் செட்டில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
தொடர்ந்து நடந்த ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் கர்நாடகாவின் சேகர் வீரசுவாமி, 38, பசவராஜ், 27, ஜோடி, தமிழகத்தின் மாரியப்பன், 38, கார்த்திக், 29, ஜோடியை எதிர்த்து போட்டியிட்டது. இதில் கர்நாடகா ஜோடி 6 – 3, 6 – 1 என்ற நேர் செட்டில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.