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துரைப்பாக்கம், குரோம்பேட்டையில் ‘மலபார்’ நகைக்கடை கிளை திறப்பு

துரைப்பாக்கம், குரோம்பேட்டையில் ‘மலபார்’ நகைக்கடை கிளை திறப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 10:43 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 10:43 PM

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சென்னை: ‘மலபார் கோல்டு அண்டு டைமண்ட்ஸ்’ நிறுவனத்தின் புதிய இரண்டு கிளைகள், துரைப்பாக்கம் மற்றும் குரோம்பேட்டையில் நேற்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.

‘மலபார் கோல்டு அண்டு டைமண்ட்ஸ்’ நிறுவனம், இந்தியா உட்பட 14 நாடுகளில், 450க்கும் மேற்பட்ட சில்லரை விற்பனை நிலையங்களுடன் இயங்கி வருகிறது.

இங்கு விற்பனை செய்யப்படும் பிளாட்டினம், வைரம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் கலை நயத்துடன் உள்ளவை; ‘எரா’ வகை வைர நகைகள் வாடிக்கையாளர்களிடம் பிரசித்தி பெற்றவை.

இந்நிலையில், இந்நிறுவனத்தின் புதிய இரு கிளை, ஒரே நாளில் நேற்று திறக்கப்பட்டன. இதில், துரைப்பாக்கம் ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் தொடங்கப்பட்டுள்ள கிளையை, தமிழக அரசின் தலைமை கொறடா சபரிநாதன் திறந்து வைத்தார்.

குரோம்பேட்டை ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் தொடங்கப்பட்டுள்ள கிளையை, த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த அமைச்சர் வெங்கடராமன் திறந்து வைத்தார்.

இந்நிகழ்ச்சிகளில், இந்நிறுவனத்தின் தமிழக தலைவர் யாசர், தமிழக மண்டல வணிக தலைவர் சபீர் அலி, வடக்கு மண்டல தலைவர் அமீர் பாபு, மேற்கு மண்டல தலைவர் நவுசாத் மற்றும் நிறுவன அலுவலர்கள், ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.

புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள இரு கிளைகளிலும், சிறப்பு சலுகைகளாக தங்கம், நவ ரத்தின நகைகளின் சேதாரத்தில் 30 சதவீதம் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவிர, வைர நகைகளின் மதிப்பில் 30 சதவீதமும், வெள்ளி கொலுசுகள், பொருட்களுக்கு சேதாரத்தில் 25 சதவீதம் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது. நகைகளின் விலையிலிருந்து 10 சதவீத தள்ளுபடியும் உள்ளதாக, அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

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