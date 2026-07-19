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பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் கழுத்தை அறுத்தவர் கைது

பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் கழுத்தை அறுத்தவர் கைது

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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வானகரம்: பாதை தொடர்பான தகராறில், பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் கழுத்தை அறுத்தவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

வானகரம், துண்டலம், அண்ணா நகரைச் சேர்ந்தவர் அக்பர் பாஷா, 48; கார்பென்டர். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக தனியாக வசித்து வருகிறார்.

இவருக்கும், பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் ஜெயசந்திரன், 35, என்பவருக்கும், பாதை தொடர்பாக அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.

கடந்த 17ம் தேதி இரவு வீட்டின்முன் படுத்திருந்த அக்பர் பாஷாவை, ஜெயசந்திரன் தன் நண்பருடன் சேர்ந்து எழுப்பி, தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன் எட்டி உதைத்துள்ளார். மேலும், கத்தியால் கழுத்தை அறுத்து கொலை மிரட்டல் விடுத்து சென்றார். காயமடைந்த அக்பர் பாஷா தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில், வானகரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

விசாரித்த போலீசார், கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து ஜெயசந்திரனை கைது செய்தனர்.

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