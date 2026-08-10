ஆவடியில் 50க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல் பேனர்கள் அகற்றம்
ஆவடியில் 50க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல் பேனர்கள் அகற்றம்
ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM
ஆவடி: ஆவடியில் விதிமீறி வைக்கப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட பேனர்கள் மற்றும் போஸ்டர்கள் அகற்றப்பட்டன.
ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் அனுமதியின்றி சாலைகளில் பேனர்கள் வைத்து வருகின்றனர்.
இதனால், கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது பண்டிகை காலம் என்பதால், கோவில் திருவிழாக்களில் அனுமதியின்றி பல இடங்களில் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன.
அதேபோல, தனியார் வணிக நிறுவனங்களும் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், பிரதான சாலை சந்திப்புகளில் பேனர்கள் வைத்திருந்தன.
இதையடுத்து, ஆவடி, பருத்திப்பட்டு, திருமுல்லைவாயில், சரஸ்வதி நகர், நேரு பஜார், புதிய ராணுவ சாலை உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் விதிமீறி வைக்கப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட பேனர்கள் மற்றும் போஸ்டர்கள் இரு தினங்களில் அகற்றப்பட்டன.
இந்த நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடைபெறும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.