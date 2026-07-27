/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சாலையோர கடைகள் அகற்றம் வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
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சாலையோர கடைகள் அகற்றம்
வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி
‘கோயம்பேடு – இ’ சாலையில், எங்கு பார்த்தாலும் சாலையை ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அமைக்கப்பட்டு விடும். இதனால், வாகன ஓட்டிகள் நெரிசலில் சிக்கித் திணறி பயணித்து வந்தனர்.
முதல்வர் விஜய் நேற்று ஆய்வுக்கு வந்ததால், சலையோர ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த அனைத்து கடைகளும், நேற்று காலை திடீரென அகற்றப்பட்டன. இதனால், சாலை ஆக்கிரமிப்புகள் இன்றி, விசாலமாக மாறியது.
இதனால், அப்பகுதி வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள், மனநிறைவுடன் பயணித்தனர். மீண்டும் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைக்காத வகையில், போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.