பெண் வியாபாரிக்கு இழப்பீடு ‘நாப்ஸ் இந்தியா ஷூஸ்’ நிறுவனம் வழங்க உத்தரவு
பெண் வியாபாரிக்கு இழப்பீடு ‘நாப்ஸ் இந்தியா ஷூஸ்’ நிறுவனம் வழங்க உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM
சென்னை: சென்னை, பெரியமேடு, திருவேங்கடம் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ரமா, ‘குளோபல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்’ என்ற பெயரில் ஜவுளிப் பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகிறார்.
இவரிடம் ஜவுளி பொருட்கள் வாங்கிய திருப்பத்துார் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அருகே செயல்படும் ‘நாப்ஸ் இந்தியா ஷூஸ்’ நிறுவனம், 4.19 லட்சம் ரூபாயை வழங்க வேண்டும். ஆனால், 2.94 லட்சம் ரூபாயை நிலுவை வைத்திருந்தது.
இதுகுறித்து ரமா, எழும்பூர் முதன்மை வணிக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி கணபதிசாமி முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுதாரர் தரப்பு சமர்ப்பித்த ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன. எதிர் மனுதாரர் தரப்பில் யாரும் ஆஜராகவில்லை.
பின் நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
மனுதாரர் தரப்பில் தாக்கல் செய்தல் ஆவணங்கள், எதிர்மனுதாரர் நிலுவை தொகை செலுத்த தவறியதை காட்டுகிறது. எனவே, நாப்ஸ் இந்தியா ஷூஸ் நிறுவனம், மனுதாரருக்கு, 3.33 லட்சம் ரூபாய் நிலுவைத் தொகை செலுத்த வேண்டும்.
மேலும் அசல் தொகையான 2.94 லட்சத்திற்கு வழக்கு தொடர்ந்த நாள் முதல் தொகையை செலுத்தும் வரை 12 சதவீத வட்டியுடன், வழக்கு செலவையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, நீதிபதி அந்த உத்தரவில் கூறியுள்ளார்.