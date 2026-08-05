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தேசிய வீல் சேர் டென்னிஸ் தமிழக வீரர் அசத்தல்

தேசிய வீல் சேர் டென்னிஸ் தமிழக வீரர் அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:21 PM

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சென்னை: தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம் சார்பில், இருபாலருக்கான இந்தியன் ஏ.ஐ.டி.ஏ., தேசிய வீல்சேர் டென்னிஸ் போட்டி, நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி., எனும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடந்து வருகிறது.

இதன் ஆடவர் போட்டிகள், ‘நாக் அவுட்’ முறையிலும், பெண்களுக்கான போட்டிகள் ‘லீக் கம் நாக் – அவுட்’ முறையிலும் நடந்து வருகின்றன.

இதன் அரையிறுதி போட்டி நேற்று நடந்தது. முதல் அரையிறுதி போட்டியில், கர்நாடகாவின் சேகர், 38, தமிழகத்தின் மாரியப்பன், 40, மோதினர். இதில் அசத்திய சேகர் 6 – 3, 6 – 1 என்ற செட் புள்ளியில் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில், தமிழக வீரர் 48 வயதுடைய கார்த்திக், 6 – 4, 6 – 2 என்ற செட் புள்ளியில் கர்நாடகாவின் பசவராஜை, 27, வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

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