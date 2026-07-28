/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சென்னை பல்கலையில் புதிய பாடம் அறிமுகம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
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சென்னை: சென்னை பல்கலையில் சுரங்கம் மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வக படிப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னை பல்கலையின் பயன்பாட்டு நிலவியல் துறை சார்பில், சுரங்கம் மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் எனும் ஓராண்டு புதிய டிப்ளமா படிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் இந்த டிப்ளமா படிப்பை அறிமுகம் செய்ய, பல்கலை சிண்டிகேட் குழு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இந்த டிப்ளமா படிப்பில் சேரும் மாணவர்களுக்கு, நேரடியாக சுரங்கங்களுக்கு சென்று கற்கும் சூழல் உட்பட பல வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.