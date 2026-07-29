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வட சென்னை மின் நிலையம் 600 மெகா வாட் உற்பத்தி பாதிப்பு
வட சென்னை மின் நிலையம் 600 மெகா வாட் உற்பத்தி பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM
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சென்னை: திருவள்ளூரில் உள்ள வடசென்னை விரிவாக்க அனல்மின் நிலையத்தில், 600 மெகா வாட் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டில் உள்ள மின் வாரியத்திற்கு, வடசென்னை அனல்மின் நிலையம் உள்ளது. இங்கு, தலா 600 மெகாவாட் திறனில் இரு அலகுகளில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த மின்சாரம், சென்னையின் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வடசென்னை மின் நிலையத்தின் முதலாவது அலகில், ‘பாய்லர் டியூப் பஞ்சர்’ காரணமாக, நேற்று அதிகாலை முதல் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, கடும் வெயிலால் மின் தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், 600 மெகா வாட் மின்சாரம் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது, மின் வாரியத்திற்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.