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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ லாரி மோதி ஊனமடைந்த இன்ஜினியருக்கு ரூ.70.40 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

லாரி மோதி ஊனமடைந்த இன்ஜினியருக்கு ரூ.70.40 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

லாரி மோதி ஊனமடைந்த இன்ஜினியருக்கு ரூ.70.40 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM

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சென்னை: லாரி மோதி, 44 சதவீத நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்பட்ட சாப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு, 70.40 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை, 7.5 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரைச் சேர்ந்தவர் விஸ்வஜித், 22. இவர் ‘பவுண்டஸ் இந்தியா லிமிடெட்’ நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 2023 ஆக., 30ம் தேதி காலை 9:35 மணியளவில், சென்னை ராஜிவ் காந்தி சாலை, துரைப்பாக்கம், பி.எஸ்.ஆர்., மால் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது, அதிவேகமாகவும் கவனக்குறைவாகவும் வந்த லாரி மோதியது.

இதில், கீழே விழுந்த விஸ்வஜித் மீது லாரி ஏறிச் சென்றதால், உடலின் பல பகுதிகளில் பலத்த காயங்களும், எலும்பு முறிவுகளும் ஏற்பட்டன. தனியார் மருத்துவமனையில், 49 நாட்கள் உள்நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்ற அவருக்கு, பல்வேறு அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பின், மருத்துவ வாரியம் அவருக்கு 44 சதவீத நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சான்றளித்தது.

இதையடுத்து, இழப்பீடு கோரி, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் விஸ்வஜித் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி எம்.அருந்ததி முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

இரு தரப்பு வாதங்கள், முதல் தகவல் அறிக்கை, மருத்துவ ஆவணங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களை பரிசீலித்த பின் நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:

லாரி ஓட்டுநரின் அதிவேகமும், கவனக்குறைவுமே விபத்துக்கு காரணம். விபத்தால், மனுதாரருக்கு 44 சதவீத நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அவரது எதிர்கால வருவாய் ஈட்டும் திறனும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, லாரிக்கு காப்பீடு செய்துள்ள ‘நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்’ நிறுவனம், 7.5 சதவீத வட்டியுடன் 70.40 லட்சம் ரூபாயை, இரண்டு மாதங்களுக்குள் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும்.

இவ்வாறு தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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