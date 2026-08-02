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கழுத்தறுபட்ட நிலையில் பெயின்டர் மர்ம மரணம்

கழுத்தறுபட்ட நிலையில் பெயின்டர் மர்ம மரணம்

ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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சென்னை, ஆக. 2﻿–

சென்னை திருவொற்றியூரில், 39 வயதான பெயின்டர் கழுத்தறுக்கப்பட்டு, மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

சென்னை, எண்ணுார் விரைவு சாலை, எல்லையம்மன் கோவில் சந்திப்பில் உள்ள, போக்குவரத்து புறக்காவல் மையத்தின் பின்புறம், நேற்று காலை, அடையாளம் தெரியாத நபர், கழுத்தறுக்கப்பட்டு உயிரிழந்து கிடந்துள்ளார்.

திருவொற்றியூர் போலீசார், இறந்தவரின் உடலைக் கைப்பற்றி, அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்தனர். இறந்தவர் திருவொற்றியூர் ﻿– கோமாதா நகரை சேர்ந்த பெயின்டரான துரைபாபு, 39, என்பது தெரியவந்தது.

இவருக்கு, மனைவி, இரு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் இரவு, மனைவியிடம் சண்டை போட்டு விட்டு, வீட்டிலிருந்து வெளியேறி உள்ளார். நேற்று அதிகாலை, எல்லையம்மன் கோவில் சந்திப்பில் உள்ள கடையில் டீ குடித்துள்ளார்.

அப்போது, எர்ணாவூரில் உள்ள தன் அத்தை அசரத் அம்மாளிடம் போன் செய்து, தன் வீட்டிற்கு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வந்து செல்வதாக கூறி, வருத் தப்பட்டுள்ளார். அவரை அசரத் சமாதானப்படுத்தி உள்ளார்.

அதன் பின்பே, புறக்காவல் மையத்தின் பின்புறம், கழுத்தறுப்பட்ட நிலையில், சடலமாக கிடந்துள்ளார். திருவொற்றியூர் போலீசார், அங்குள்ள, ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா காட்சி பதிவுகளை கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.

அதில், சம்பவ இடத்திற்கு துரைபாபு மட்டுமே சென்றுள்ளார். வேறு யாரும் அங்கு செல்லவில்லை என்பது தெரிந்தது. மேலும், எழும்பூரில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட மோப்பநாய் அலெக்சும், பூங்காவனபுரம் வரை ஓடி நின்று விட்டது.

எனவே, தனக்கு தானே பாட்டிலால் கழுத்தில் அறுத்து, துரைபாபு தற்கொலை செய்துக் கொண்டிருக்கலாம் என, போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். பிரேத பரிசோத னை அறிக்கை வந்த பின்பே, உயிரிழப்பிற்கான முழு விபரம் தெரியவரும்.

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