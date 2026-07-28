தொடர் மின் தடையால் பெருங்குடி மக்கள் தவிப்பு

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ தொடர் மின் தடையால் பெருங்குடி மக்கள் தவிப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM
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பெருங்குடி: பெருங்குடி மண்டலம், 186வது வார்டுக்கு உட்பட்ட ராமலிங்கம் நகர், சிவபிரகாசம் பகுதிகளில், நேற்று மாலை 6:00 மணி முதல் இரவு 9:30 மணி வரை, கடுமையான மின் அழுத்தக் குறைபாடு நிலவி உள்ளது. சமீபமாக இப்பிரச்சை தொடர்கதையாக உள்ளதாக, பகுதிமக்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
இது குறித்து, மடிப்பாக்கம் மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கு பலமுறை தொடர்பு கொண்டும், அதிகாரிகள் முறையான பதிலளிக்கவில்லை. திடீரென மின் அழுத்தம் மாறுபடுவதால், மின்சாதப் பொருட்கள் சேதமடைவதாகவும் குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
எனவே, மக்களின் நலனை கருத்தில் வைத்து, அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.