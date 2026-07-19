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உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த கோரி முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு

உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த கோரி முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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சென்னை, ஜூலை 20–

சென்னை எழும்பூர் பாந்தியன் சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை, உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப் படி முழுமையாக அகற்றக் கோரி, கொரட்டூரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ருக்மாங்கதன் முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு அளித்துள்ளார்.

மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட, 188 ‘நான் வெண்டிங் சோன்’ எனப்படும் விற்பனை செய்யக்கூடாத பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக் கோரி தொடர்ந்த வழக்கில், எட்டு வாரங்களுக்குள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் படி, உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் 23ல் உத்தரவிட்டது. ஆனால், மகப்பேறு மருத்துவமனை நுழைவாயில் அருகேயுள்ள ஆக்கிரமிப்புகள், இதுவரை அகற்றப்படவில்லை.

இது குறித்து கேட்டபோது, மாநகராட்சி ஆணையரின் உத்தரவின் பேரில், நடவடிக்கை நிறுத்தப்பட்டதாகவும், ஆக்கிரமிப்பாளர்களில் ஒருவருக்கு, 15 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிய வந்தது. மேலும், இம்மாதம் 1ம் தேதி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சென்ற, மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம், எழும்பூர் த.வெ.க., பகுதி செயலர் ராஜேஷ் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளார்.

இதையடுத்து, கடந்த 5ம் தேதி நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை முதன்மைச் செயலர், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு சட்ட அறிவிப்புகள் வழங்கிய பின், கடந்த 18ம் தேதி மீண்டும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஆனால், குறிப்பிட்ட ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாமல், சில சிறு வியாபாரிகளின் கடைகள் மட்டும் அகற்றப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ஆளும் கட்சி ஆக்கிரமிப்பாளர் சாகுல் ஹமீது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கடைகள் மட்டும் அகற்றப்படாமல் உள்ளது. எனவே, உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்தி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகளில், உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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